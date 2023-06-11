İYİ Parti 'büyükşehir' şartı koştu! Muhalefet ittifak yapmazsa bu büyükşehirleri kaybediyor

Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hüsran yaşayan Altılı Masa'nın Mart 2024'te yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde ne yapacağı merak konusu. İYİ Parti ve CHP çekişmeli kurultaylara hazırlanırken, İYİ Parti ittifak için ayak diretiyor. Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'ye yerel seçimlerde ittifak için kapıları kapatan İYİ Parti’nin yerel seçimlerde CHP ile ittifak için büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterecekleri kişinin desteklenmesi koşulunu dayatacağını ileri sürdü. Polimetre, 28. Dönem Milletvekili Seçim Sonuçlarına göre, 11 Büyükşehir Belediyesinde İttifaklı ve İttifaksız Senaryolarını hazırladı. İşte o senaryolar ve ittifak kulisleri...