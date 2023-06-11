İYİ Parti 'büyükşehir' şartı koştu! Muhalefet ittifak yapmazsa bu büyükşehirleri kaybediyor
Milletvekili ve cumhurbaxkanı seçiminden büyük hezimetle çıkan muhalefet partileri şimdiden 2024 belediye başkanlığı seçimlerine hazırlanmaya başladı. İYİ Parti, yerel seçimde ittifak için Altılı Masa ortaklarından CHP dışındaki tüm partilere kapıları kapattı. Polimetre’nin, 28. Dönem Milletvekili Seçim Sonuçlarına göre, 11 Büyükşehir Belediyesinde İttifaklı ve İttifaksız Senaryolarını hazırladı. Muhalefet ittifak yapmazsa bu belediyeleri iktidara kaptırıyor.
Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hüsran yaşayan Altılı Masa'nın Mart 2024'te yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde ne yapacağı merak konusu. İYİ Parti ve CHP çekişmeli kurultaylara hazırlanırken, İYİ Parti ittifak için ayak diretiyor. Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'ye yerel seçimlerde ittifak için kapıları kapatan İYİ Parti’nin yerel seçimlerde CHP ile ittifak için büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterecekleri kişinin desteklenmesi koşulunu dayatacağını ileri sürdü. Polimetre, 28. Dönem Milletvekili Seçim Sonuçlarına göre, 11 Büyükşehir Belediyesinde İttifaklı ve İttifaksız Senaryolarını hazırladı. İşte o senaryolar ve ittifak kulisleri...
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, muhalefet kanadında 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel yönetimlerde siyasi partilerin seçimlere ittifaklı mı, ittifaksız mı gireceği de tartışıldığını belirterek, "İYİ Parti, ittifak için büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterecekleri kişinin desteklenmesi koşulunu dayatacak. Gerekçe olarak da, ‘2019'da biz sizi destekledik, şimdi de siz bizi destekleyin’ diyecek." iddiasında bulundu.
Polimetre, 28. Dönem Milletvekili Seçim Sonuçlarına göre, 11 Büyükşehir Belediyesinde İttifaklı ve İttifaksız Senaryolarını hazırladı. Polimetre’nin, 28. Dönem Milletvekili Seçim Sonuçlarına göre, 11 Büyükşehir Belediyesinde İttifaklı ve İttifaksız Senaryolara ilişkin rapor hazırladı. Buna göre CHP ittifak yapmazsa 11 büyükşehirden sadece 4 belediyeye ilende tutabiliyor.
Polimetre'nin hazırladığı rapora göre, CHP İttifak yapmasa bile İzmir, Mersin, Muğla Ve Antalya Belediye Başkanlıklarını kazanıyor. Ancak İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Muğla, Hatay ve Balıkesir için ise ittifak kaçınılmaz görünüyor.