İyi hal indirimi ve denetimli serbestlik kalkıyor mu? Hangi cezalar artacak?
Kadına ve çocuğa yönelik şiddet olaylarının ardından Adalet Bakanlığı, çalışmasını tamamladı. Yeni yargı reformuyla ilgili detayları ise Bakan Yılmaz Tunç, canlı yayınında anlattı. Masadaki yeni düzenlemeyle ısrarlı takipte cezalar artırılıyor. Gündemde, iyi hal indirimi ve denetimli serbestlik uygulamasının kaldırılması da var.
Artan şiddet olayları sonrası yeni yargı reformu için Adalet Bakanlığı çalışmasını tamamladı. Aile ve İçişleri Bakanlığı'nın da destek verdiği paket kısa sürede yasalaşması için Meclis'e gönderilecek. Söz konusu yeni yargı reformuyla birlikte ssyal medya takipleri bile artık 'ısrarlı takip' sayılacak ve ısrarlı takibe de ağır cezalar gelecek.
Telefon ve sosyal medya aracılığıyla sürekli iletişim kurmaya çalışmak. Bir kişiyi ısrarlı ve takıntılı bir şekilde takip etmek. Sadece o kişiyi değil yakınlarının da huzurunu bozmak ısarlı takip suçuna giriyor.
Mevcut yasada ısrarlı takip suçunun cezası 6 aydan 1 yıla kadar hapis. Ancak hapis cezası yerine suçluya elektronik kelepçe ya da uzaklaştırma kararı veriliyor.
ISRARLI TAKİBE HAPİS CEZASI GELİYOR
Yapılacak düzenlemeyle ısrarlı takip suçunda da artık hapis cezası uygulanacak.
ATV Haber'e konuşan Avukat Cansu Naz Albayrak "Özellikle kadına yönelik şiddet içeren fiiller, henüz işlenmeden failin cezalandırılarak mağdurun korunması amacını gütmektedir." dedi.
BAKAN TUNÇ: "CEZAEVİNE GİRMESİ GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ VAR"
Yeni yargı reformunun detaylarını 24 TV canlı yayınında anlatan Adalet Bakanı Tunç, "Belli bir süre cezaevinde kalması, işlediği suçun karşılığını cezaevinde görmesi yönünde bir düşüncemiz var." dedi.