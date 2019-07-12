İyi bir cinsel hayat sağlıklı ilişkinin sırlarından! İşte uzmanından sağlıklı bir cinsel hayatın önerileri

Sağlıklı bir ilişkinin iki tarafın da mutlu ve huzurlu olduğu, sevme, sevilme, desteklenme, takdir görme, sosyal ve cinsel ihtiyaçlar gibi ihtiyaçlarının karşılandığı ve kendi öz benliklerini yitirmeden, “biz” olabildikleri bir ilişki olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut, “İlişki öncelikle iki sağlıklı birey ister, o zaman sevgi, saygı, hoşgörü kendiliğinden olur. Anlaşmazlıklar olsa bile, böyle bir ilişki sevgi ve saygı temelleri üzerine kurulu olduğundan, tarafların da mevcut sorunlarla daha kolay başa çıkabilme becerileri gelişir” açıklamasında bulundu. Karabulut, sağlıklı ilişki önerilerini şöyle sıraladı: