İyi bir cinsel hayat sağlıklı ilişkinin sırlarından! İşte uzmanından sağlıklı bir cinsel hayatın önerileri
İkili ilişkilerde kadın ve erkeğin 'biz' olarak hareket etmesinin önemli olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Uzman Psikolog Selin Karabulut, sağlıklı bir ilişki için 6 öneride bulundu. Duygusal sorunların cinsel hayatı etkilediğini vurgulayan Uzman Psikolog Karabulut, cinselliğin göz ardı edilmemesi gerektiğini de vurguladı.
Sağlıklı bir ilişkinin iki tarafın da mutlu ve huzurlu olduğu, sevme, sevilme, desteklenme, takdir görme, sosyal ve cinsel ihtiyaçlar gibi ihtiyaçlarının karşılandığı ve kendi öz benliklerini yitirmeden, “biz” olabildikleri bir ilişki olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut, “İlişki öncelikle iki sağlıklı birey ister, o zaman sevgi, saygı, hoşgörü kendiliğinden olur. Anlaşmazlıklar olsa bile, böyle bir ilişki sevgi ve saygı temelleri üzerine kurulu olduğundan, tarafların da mevcut sorunlarla daha kolay başa çıkabilme becerileri gelişir” açıklamasında bulundu. Karabulut, sağlıklı ilişki önerilerini şöyle sıraladı:
1- Farklılıklarınıza saygı gösterin
Hepimiz farklıyız ve farklılıklarımızla zenginiz. Bir ilişkide bunu baştan kabul ederek yol almak, farklılıklarımıza alan tanımak hem ilişkiyi güçlendirir hem de uzun sürmesini sağlar.
2- Yarışa girmeyin
“Evde kadının, dışarıda erkeğin sözü geçer” gibi söylemlere kulak asmayın. Her ilişki kendine özeldir ve tabii ki kimin, nerede baskın olduğu değişebilir, birinin baskın olması gerekmeyebilir de. Fakat yanlış olan, bunu bir yarışa çevirmektir. İlişki, asla bir yarışa ve savaşa dönüşmemelidir. Önemli olan, günün sonunda ortak bir noktaya varıp uzlaşabilmektir. Unutmayın, ilişki keyif alınacak bir süreçtir.
3- Beklentileri gözetin
Bir ilişkide her iki tarafın temel beklentileri aynıdır; sevgi ve saygı. “Kadın sevgiyi daha çok ister, erkek de saygıyı” diye düşünmek doğru olmaz. Herkes aynı beklentiler içinde aslında. Çatışmalar bu beklentiler yeterince karşılanmadığında başlıyor.