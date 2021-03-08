Ivanka Trump onu dünyaya tanıtmıştı! Edirne'nin 'şoför Pelin'i 8 Mart'ta direksiyonda
EDİRNE'de Pelin Hasanefendioğlu, midibüs şoförlüğünde 5 yıldı devirdi. Genç kadının başarısı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yeniden gündeme geldi. Peki, Ivanka Trump 'şoför Pelin'i paylaşıp ne demişti?
Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) 250 şoför arasında tek kadın şoför olarak çalışan evli ve 1 çocuk annesi Pelin Hasanefendioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü direksiyon başında çalışarak geçirdi. 5 yıldır midibüs şoförlüğü yaptığını belirten Hasanefendioğlu, "Tüm emekçi kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Bir kadının kendi ayaklar üzerinde durması çok güzel bir duygu ve durması da gerekiyor." dedi.
Hasanefendioğlu, bu özel günle ilgili şöyle devam etti: Dünya Kadınlar Günü'nde kendimi farklı hissediyorum. Çalıştığım için de güçlü olduğumu düşünüyorum. Bu mesleği çok seviyorum. Özelikle insanlara hizmet etmeyi, otobüs kullanmayı çok seviyorum.
"Zoru başarmayı seviyorum. Kadınlar kendilerine olan öz güvenlerini sürekli yüksek tutsunlar. Kendi ayaklarının üzerinde durabilsinler. Tüm kadınlardan bunları istiyorum, yapabilirler"
Hasanefendioğlu'nun kullandığı araçta seyahat eden yolcular, kadın şoförlerin sayısının artması gerektiğini dile getirdi.