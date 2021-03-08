Ivanka Trump onu dünyaya tanıtmıştı! Edirne'nin 'şoför Pelin'i 8 Mart'ta direksiyonda

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) 250 şoför arasında tek kadın şoför olarak çalışan evli ve 1 çocuk annesi Pelin Hasanefendioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü direksiyon başında çalışarak geçirdi. 5 yıldır midibüs şoförlüğü yaptığını belirten Hasanefendioğlu, "Tüm emekçi kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Bir kadının kendi ayaklar üzerinde durması çok güzel bir duygu ve durması da gerekiyor." dedi.