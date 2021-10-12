Ivanka Trump Dünya Bankası Başkanı oluyormuş! Babası son anda ikna edilmiş
ABD Başkanı olduğu dönemde, neredeyse her gün farklı bir skandalla anılan Trump ailesiyle ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı. İsmini vermek istemeyen kaynaklar, bu seferki rezalet için eski başkanın kızı Ivanka Trump'ı işaret etti.
Yeni bir iddiaya göre, kızı Ivanka Trump'ı Dünya Bankası'nın başına geçirmek istedi ancak dönemin ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in devreye girmesiyle engellendiği öne sürüldü.
Haberin kaynağı olan Intercept, iki isimsiz kaynağa atıfta bulunarak, bu olayın Ocak 2019'da 'gerçekleşmeye inanılmaz derecede yaklaştığını' yazdı.
Bir Goldman Sachs bankacısı ve film yapımcısı olan Mnuchin, Trump'ın dört yıllık görev süresi boyunca görevde kaldı; bu, Trump'ın kabine seçimleri ve danışmanları arasında nadir görülen bir başarıydı.
Dünya Bankası başkanı her zaman ABD tarafından seçiliyor. Ocak 2019'da Jim Yong Kim istifa etti. Babası siyasete atılmadan önce Trump Örgütü'nde yönetici olan Ivanka Trump'ın, bu göreve seçileceğine dair söylentiler bolca dolaşıyordu.