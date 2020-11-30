Ivana Sert'ten şaşırtan itiraf: Şampuanımın içine asit koydular
Ivana Sert, şoke edici bir itirafta bulundu. Sert, modellik döneminin ilk yıllarında, aynı evde kaldığı kızların kendisini kıskandığını ve şampuanına asit koyduklarını söyledi.
Eski manken ve modacı Ivana Sert, bir moda okulunda eğitim vermeye başladı. Sert, ilk dersinde öğrencilerine yaşadığı tecrübeleri anlattı.
Eski manken, "Türkiye ilk geldiğimde bavulum havalimanında kaybolmuştu. Üstümdekilerden başka giyecek kıyafetim kalmamıştı. Hemen Türk arkadaşlarım seferber olup bana yeni kıyafetler almışlardı. Ben ilk geldiğim gün doğru bir yerde olduğumu hissetmiştim" dedi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Türk milletinin ne kadar iyi olduğunun altını çizen Sert, "Türk insanının sıcaklığı ve yardımseverliğini başka bir ülkede görmedim, dün de bugün de Türkiye'de yaşamaktan mutluyum" dedi.
Sert, modellik kariyerinin ilk yıllarında aynı evde kaldığı diğer manken kızların kendisini çok kıskandığını söyledi. Şok bir itirafta bulunan Ivana Sert, "Şampuanıma asit bile koydular. Kokudan hemen anlıyorduk tabii. Böyle şeyler de başıma geldi." dedi.