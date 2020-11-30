Ivana Sert'ten şaşırtan itiraf: Şampuanımın içine asit koydular

Sert, modellik kariyerinin ilk yıllarında aynı evde kaldığı diğer manken kızların kendisini çok kıskandığını söyledi. Şok bir itirafta bulunan Ivana Sert, "Şampuanıma asit bile koydular. Kokudan hemen anlıyorduk tabii. Böyle şeyler de başıma geldi." dedi.