İvana Sert'ten Kerimcan Durmaz'a canlı yayında 'rezil' yorumu
İvana Sert, 2. Sayfa programının canlı yayın konuğu oldu. İşte Benim Stilim programında birlikte jüri üyeliği yaptığı Kerimcan Durmaz'ın skandal mastürbasyon videosu sorulunca İvana 'sert' çıktı.
İkoncan olarak magazin dünyasında adını duyuran, ardından İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınırlığını arttıran İvana Sert, oyunculuğun yanı sıra şimdi de şarkıcılığa soyundu. Bu sabah 2. sayfa programına konuk olan Sert, bir zamanlar aynı yarışmada birlikte jüri koltuğunu paylaştığı Kerimcan Durmaz'ın o olay görüntüleri hakkında konuştu.
İvana Sert, Kerimcan hakkında şu açıklamaları yaptı: "Kerimcan'ın paylaşımını gördüm. Başına gelenler çok kötü. Sosyal medya ne kadar tehlikeli onu gördük. Bence buradan iyi bir ders çıkaracak ve bence artık nerede nasıl davranacağı konusunda daha dikkatli olacak.
Sosyal medyada fenomen olmak başka bir şey, televizyon başka bir şey. Kerimcan, o dengeyi bilmiyor. Kameranın kuralı var, her şeyi yapamazsın. Telefonu açıp canlı yayın yaptığında bu senin dünyan. Hırslanıyorlar. Takipçi geldikçe 'bunu da yapayım' demeye başlıyorlar.
Bunun da ceza olduğunu düşünüyorum. İnsan kendini bu kadar rezil etmez diye düşünüyorum. Bence bilinçli yapmadı."