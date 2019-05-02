İvana Sert'ten Kerimcan Durmaz'a canlı yayında 'rezil' yorumu

Sosyal medyada fenomen olmak başka bir şey, televizyon başka bir şey. Kerimcan, o dengeyi bilmiyor. Kameranın kuralı var, her şeyi yapamazsın. Telefonu açıp canlı yayın yaptığında bu senin dünyan. Hırslanıyorlar. Takipçi geldikçe 'bunu da yapayım' demeye başlıyorlar.