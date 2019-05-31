Ivana Sert'ten Hadise'ye olay estetik göndermesi: Allah nasıl yarattıysa...

Sırp asıllı olmasına rağmen tüm Türkiye'ye adını duyurmayı başaran Ivana Sert, bir markanın defilesi için tesettüre girmiş ve bu işi para için yaptığı gerekçesiyle oldukça eleştirilmişti. Son olarak hiç estetiği olmadığını söyleyen Sert, estetik yaptıranları kızdıracak olay açıklamalarda bulundu.