Ivana Sert'ten Hadise'ye olay estetik göndermesi: Allah nasıl yarattıysa...
Ivana Sert, geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetiklerle yeniden gündeme gelen Hadise'ye "Allah nasıl yarattıysa öyle olmalıyız." diyerek göndermede bulundu.
Sırp asıllı olmasına rağmen tüm Türkiye'ye adını duyurmayı başaran Ivana Sert, bir markanın defilesi için tesettüre girmiş ve bu işi para için yaptığı gerekçesiyle oldukça eleştirilmişti. Son olarak hiç estetiği olmadığını söyleyen Sert, estetik yaptıranları kızdıracak olay açıklamalarda bulundu.
Önceki gün Pop Bizde'ye konuşan ünlü modacı, "Estetiğe karşı mısınız" sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayır karşı değilim ama şimdilik gerek yok, ihtiyaç duymuyorum. 50 yaşımdan sonra bakarız, neden olmasın?”
Çoğaltılmış gibiler: Ayrıca estetik yaptıranların hemen hepsinin birbirine benzediğini belirten Ivana Sert, "Fotokopi ile çoğaltılmış gibiler. Bu da beni rahatsız ediyor." açıklamalarında bulundu.
Allah nasıl yarattıysa öyle olmalıyız: Sert, son olarak "Aslında bir kadının en güzel hali, doğallığıdır. Ufak tefek kusurlar kadını daha cazip, farklı ve değerli kılar. Allah nasıl yarattıysa öyle olmalıyız." dedi.