Ivana Sert'e sevgilisi Tarhan Telli'den jest! Yeni yaşını kutladı

Peki, Ivana Sert kimdir?

Ivana Sert özellikle Türkiye'de tanınan Sırp-Türk televizyon kişiliği, sunucu, stilist, moda tasarımcısı, Miss Belgrade tescilli manken, iş kadını, girişimci, nadiren oyuncu ve yazardır. Kendisiyle aynı adı taşıyan Ivana Sert markasının kurucusu ve baş tasarımcısı olan Sert, Show TV'nin Bugün Ne Giysem? adlı programında 2010 yılından beri jüri üyesi olarak yer almasıyla yaygın olarak tanınmaktadır. 17 Eylül 2013 tarihinde eşi Yurdal Sert'ten karşılıklı açılan boşanma davasıyla ayrılmıştır.