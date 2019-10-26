Ivana Sert'e sevgilisi Tarhan Telli'den jest! Yeni yaşını kutladı
Ivana Sert, yeni yaşını Kapadokya'da arkadaşları, oğlu Ateş ve sevgilisi Tarhan Telli ile beraber kutladı.
Son olarak moda dünyasının ardından müziğe geçiş yaparak adından söz ettiren Ivana Sert, yeni yaşını kutladı. Doğum günü için oğlu Ateş, arkadaşları ve sevgilisi Tarhan Telli ile Kapadokya'ya giden Sert'e sevgilisinden gül jesti geldi.
Tarhan Telli'nin gül jestini sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Ivana Sert, ''Teşekkürler aşkım'' notuyla sevgilisine teşekkürü de ihmal etmedi.
Yeni yaşını Kapadokya'da kutlayan Ivana Sert, 40. yaşına girdi.
Peki, Ivana Sert kimdir?
Ivana Sert özellikle Türkiye'de tanınan Sırp-Türk televizyon kişiliği, sunucu, stilist, moda tasarımcısı, Miss Belgrade tescilli manken, iş kadını, girişimci, nadiren oyuncu ve yazardır. Kendisiyle aynı adı taşıyan Ivana Sert markasının kurucusu ve baş tasarımcısı olan Sert, Show TV'nin Bugün Ne Giysem? adlı programında 2010 yılından beri jüri üyesi olarak yer almasıyla yaygın olarak tanınmaktadır. 17 Eylül 2013 tarihinde eşi Yurdal Sert'ten karşılıklı açılan boşanma davasıyla ayrılmıştır.