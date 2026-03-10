Ivana Sert yurda döndü! Dubai'den dönünce söylediği sözler...
İran'ın misilleme saldırılarının sıçradığı Dubai'de oğlu ile mahsur kalan İvana Sert, sevenlerini ürkütmüştü. Ünlü modacı Türkiye'ye döndüğünü açıkladı.
İran’ın misilleme saldırılarından etkilenen bir bölge de Birleşik Arap Emirlikleri.
16
Saldırının sıçradığı Dubai’de birçok Türk vatandaşı mahsur kalmıştı.
26
Bu isimlerden biri de modacı İvana Sert.
36
Oğlu Ateş Sert ile birlikte Dubai'de bulunan Ivana Sert, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bölgede mahsur kaldıklarını açıklamıştı.
46