BIST 13.142
DOLAR 44,05
EURO 51,33
ALTIN 7.338,62

Ivana Sert yurda döndü! Dubai'den dönünce söylediği sözler...

Ivana Sert yurda döndü! Dubai'den dönünce söylediği sözler...

İran'ın misilleme saldırılarının sıçradığı Dubai'de oğlu ile mahsur kalan İvana Sert, sevenlerini ürkütmüştü. Ünlü modacı Türkiye'ye döndüğünü açıkladı.

Ivana Sert yurda döndü! Dubai'den dönünce söylediği sözler... - Resim: 1

İran’ın misilleme saldırılarından etkilenen bir bölge de Birleşik Arap Emirlikleri.

16
Ivana Sert yurda döndü! Dubai'den dönünce söylediği sözler... - Resim: 2

Saldırının sıçradığı Dubai’de birçok Türk vatandaşı mahsur kalmıştı.

26
Ivana Sert yurda döndü! Dubai'den dönünce söylediği sözler... - Resim: 3

Bu isimlerden biri de modacı İvana Sert.

36
Ivana Sert yurda döndü! Dubai'den dönünce söylediği sözler... - Resim: 4

Oğlu Ateş Sert ile birlikte Dubai'de bulunan Ivana Sert, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bölgede mahsur kaldıklarını açıklamıştı.

46