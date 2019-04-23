Ivana Sert tesettüre girdi sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Sırp asıllı ünlü modacı Ivana Sert, geçtiğimiz gün katıldığı defilede tesettürlü bir kıyafetle podyuma çıkmasıyla eleştiri odağı oldu.
Katıldığı televizyon programlarında giydiği cesur kıyafetlerle adından söz ettiren ve sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları günlerce konuşulan Ivana Sert, önceki gün bir tesettür markasının tanıtımı için podyuma çıktı. Defilenin en çok konuşulan ismi olmayı başaran Sert, kıyafetiyle bir anda gündeme oturdu.
Geçtiğimiz aylarda bir gelinlik markasının tesettürlü modelini tanıtmak için kameraların karşısına geçen Sert, önceki gün defilede boy gösterdi. Sert'in tesettürlü hali kimi kesim tarafından beğenilse de genellikle olumsuz tepkiler geldi.
Ivana Sert'in iş için kapanmasını yanlış bulan takipçileri, "Sizin gibi biri buna alet olmamalıydı. İhtiyacınız mı vardı böyle bir şeye? Sizin bir duruşunuz var gibiydi, yanılmışız." şeklinde yorumlar yaptı.
Geçtiğimiz ay da bu görüntüleri veren Ivana Sert, yine gelen olumsuz tepkilere maruz kalmıştı. Tepkilerin nedeni ise, günlük hayatta çok açık giyinen ve sosyal medya hesabında sürekli bikinili pozlarını paylaşan Ivana Sert'in reklam amaçlı tesettüre girmesiydi.