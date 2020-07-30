İvana Sert teknede aşka geldi sevgilisiyle mahrem görüntüleri çıktı
Moda yarışmaları ile tanınan ve son günlerde söylediği şarkılar ile sosyal medyayı ikiye bölen modacı İvana Sert otelci sevgilisi Sezer Demirci ile tekne turuna çıktı, aşka gelen İvana Sert öpmeye doyamadı sevgilisinin çoraplarını giydirdi. Peki kimdir bu otel sahibi Sezer Demirci.
Moda porgramları ile ünlenen ve sık sık magazin basının gündeminde yer alan 40 yaşındaki İvana Sert sevgilisi Sezer Demirci ile mavi tura çıktı. İvana Sert sevgilisinin dalış çoraplarını elleriyle giydirdi.
118
1 yıl ilişki yaşadığı motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli’yle geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Ivana Sert’in ayrılık acısı kısa sürdü. Yeni sevgilisi ile haftalığı 70 bin lira olan teknede tatilin tadını çıkarıyor.
218
Ünlü modacı, 2 yıldır tanıdığı restoran zinciri sahibi Sezer Dermenci’yle yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer ilk kez Göcek’te görüntülendi.
318
Haftalığı 8 bin 750 euro (yaklaşık 70 bin lira) olan Kuğu 1 adlı tekneyi kiralayarak mavi tura çıkan ikili, önceki gün Sarsala Koyu’na demir attı.
418