İvana Sert Özlem Yıldız ifşa oldu! Milyarlık bedava ürün toplamışlar!

Ünlü sunucu Özlem Yıldız ile şarkıcı ve sunucu İvana Sert'in, ünlü olmalarını ve takipçi sayılarını kullanaraki el emeği üreten girişimcileri adeta sömürdüğünü iddia eden ifşa mesajları cok konuşulacak cinsten.. İşte o ifşa mesajları ve Yıldız ile Sert hakkında anlatılanlar...