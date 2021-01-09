Ivana Sert nafaka nedeniyle eski eşi Yurdal Sert'e fena çıkıştı 'Bu senin evladın'

2013 yılında boşandığı Yurdal Sert'in ödemediği nafaka hakkında konuşan Ivana, şunları söyledi:

"Ne diyeyim, nafaka ödeyemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz, baba olmayın mı diyeyim? Ben nafakayı az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok.''