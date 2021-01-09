Ivana Sert nafaka nedeniyle eski eşi Yurdal Sert'e fena çıkıştı 'Bu senin evladın'
Ivana Sert, eski eşi Yurdal Sert'e demediğini bırakmadı. Sert, işlerinin bozulması nedeniyle nafaka ödeyemeyen eski eşi Yurdal Sert hakkındaki soruları yanıtladı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programının jüri kadrosuna dahil olan Ivana Sert, önceki gün sevgilisi Sezer Dermenci ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Sert, işlerinin bozulması nedeniyle nafaka ödeyemeyen eski eşi Yurdal Sert hakkındaki soruları yanıtladı.
2013 yılında boşandığı Yurdal Sert'in ödemediği nafaka hakkında konuşan Ivana, şunları söyledi:
"Ne diyeyim, nafaka ödeyemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz, baba olmayın mı diyeyim? Ben nafakayı az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok.''
''Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin."
Ivana Sert, Yurdal Sert'in "İşlerim yolunda gitmiyor" şeklindeki savunmasına ise şu karşılığı verdi:
"Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız, bu kadar yani. Ben çocuğum için çalışıyorum.''