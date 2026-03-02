Ivana Sert korku dolu anlarını paylaştı! "Bu sesleri duymak kolay değil"
Orta Doğu’da tansiyon yükselirken, Dubai’de korku dolu anlar yaşandı. İran’ın misilleme saldırısı sonrası Palm Jumeirah bölgesine düşen füzelerden biri, Fairmont The Palm yakınlarına isabet etti. O sırada Dubai’de bulunan Ivana Sert, yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı.
Oğlu Ateş ile birlikte hem iş hem tatil için Dubai’de olan Sert, İstanbul’a dönmeye hazırlandıkları gün uçuşların iptal edildiğini söyledi.
“Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu” diyerek o anki ruh halini anlattı.
Saldırı sonrası bölgede yangın çıktığı ve yaralıların olduğu açıklanırken, Sert paylaştığı videoda şunları söyledi:
“Biz iyiyiz, hâlâ buradayız Ateş ile. Tabii ki korktuk. Roket sesleri, bomba sesleri duymak kolay değil. Şu an ortam sakinleşiyor gibi. Sokaklara çok çıkmayın, buradakilere tavsiyem bu.”