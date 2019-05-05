Ivana Sert hayal kırıklığına uğradı! Eleştiriler bomba gibi yağdı
Geçtiğimiz günlerde müzik dünyasına adım attığını duyurarak sosyal medya hesabından videoyla şarkısını sevenlerine duyuran Ivana Sert'e takipçilerinden ağır eleştiri geldi.
Sunucu ve manken Ivana Sert, ilk single çalışması İmalat Hatası’na klip çekti. Yönetmenliğini Metin Arolat’ın yaptığı klip, kısa sürede pek çok sosyal medya platformunda yayınlandı.
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Ivana Sert, şarkısıyla yaza damga vurmayı amaçladığını ifade etti. Ancak Ivana Sert’in şarkıyı aksanlı bir şekilde söylemesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı.
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Kullanıcılardan bazıları Sert’in sunuculuğa geri dönmesini tavsiye etti.
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Bazı kullanıcılar ise, Ivana Sert’in sesinin tamamen montaj olduğunu iddia etti.
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