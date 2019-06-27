Ivana Sert futbolcu Ricardo Quaresma hakkında öyle bir yorum yaptı ki! 'Pek fena'

Ivana Sert, ünlü futbolcunun giydiği pembe takımı kendi erkek arkadaşım giyse kıyameti koparırım diyerek bakın nasıl eleştirdi: “Futbolcuların dar ve kısa paça pantolon giymeleri zaten şık değil. Quaresma’nın baştan aşağı pembelere bürünmesi ayrı bir olay. Kusura bakmasın, pek rüküş.