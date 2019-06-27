Ivana Sert futbolcu Ricardo Quaresma hakkında öyle bir yorum yaptı ki! 'Pek fena'
Moda tasarımcısı Ivana Sert, futbolcu Ricardo Quaresma'nın geçtiğimiz hafta bir düğünde giydiği pembe takıma verdi veriştirdi.
Müzik sektörüne de el atan moda tasarımcısı Ivana Sert, Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma’nın geçen hafta Lizbon’daki bir düğünde giydiği pembe takımı hakkında öyle bir yorum yaptı ki Sert'in Quaresma'ya demediği kalmadı.
Ivana Sert, ünlü futbolcunun giydiği pembe takımı kendi erkek arkadaşım giyse kıyameti koparırım diyerek bakın nasıl eleştirdi: “Futbolcuların dar ve kısa paça pantolon giymeleri zaten şık değil. Quaresma’nın baştan aşağı pembelere bürünmesi ayrı bir olay. Kusura bakmasın, pek rüküş.
Erkek arkadaşım Tarhan Telli böyle giyinse kıyamet koparırım. Hele o pembe ayakkabılar pek fena.”
Ivana Sert, son olarak Bodrum'da ödediği yemek fiyatına isyan ederek gündeme gelmişti. Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonunu açan Sert, Bodrum'da oğlu Ateş ile bir restoranta giderek küçük porsiyon et, bir hamburger, 3 top dondurma, bir bardak kola ve Türk kahvesine 800 TL ödedi.