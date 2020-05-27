İvana Sert, Emre Kara'ya konuştu: "Hiçbir moda programı bensiz olmadı"

Annem babam Sırp ama ben Türk'üm. Bu ülkeye aşığım. Oğlum Ateş Türk vatandaşı. Türk milletinin beni etkileyen 3 özelliği; dobra, samimi ve gerçek olması.

Bazen dalga geçenler oluyor ama Türkçe'mi çok sevenler var. Yeni Türkçe gibi. Burada doğup büyümediğim için aksan hep olacak. Tülüm, stiletto, şoktadayım, bizimlesin gibi kelimeler patladı.