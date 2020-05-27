İvana Sert, Emre Kara'ya konuştu: "Hiçbir moda programı bensiz olmadı"
Karantina günlerinde Instagram canlı yayınlarında ünlü ve fenomen isimleri ağırlamaya devam eden gazeteci yazar Emre Kara’nın canlı yayın konuğu İvana Sert oldu. Türkiye'ye aşık olduğunu söyleyen İvana Sert Emre Kara'nın yayınında samimi açıklamalarda bulundu.
Gazeteci yazar Emre Kara, Instagram hesabında her akşam birbirinden ünlü isimlerle canlı yayınlarda çarpıcı röportajlar gerçekleştirmeye devam ediyor.
Emre Kara’nın canlı yayın konuğu İvana Sert oldu. Türkiye'ye aşık olduğunu söyleyen İvana Sert samimi açıklamalarda bulundu:
Annem babam Sırp ama ben Türk'üm. Bu ülkeye aşığım. Oğlum Ateş Türk vatandaşı. Türk milletinin beni etkileyen 3 özelliği; dobra, samimi ve gerçek olması.
Bazen dalga geçenler oluyor ama Türkçe'mi çok sevenler var. Yeni Türkçe gibi. Burada doğup büyümediğim için aksan hep olacak. Tülüm, stiletto, şoktadayım, bizimlesin gibi kelimeler patladı.
Rihanna'nın tarzını sevmiyorum. Çok abartılı geliyor. Beyonce'ye bayılıyorum; her şeyiyle sahneyi dolduran bir varlık. Ajda Pekkan'ın her şeyine bayılıyorum. Bir kadının tarz olması yetmez, klas da olmalı! Giyinmek bir yere kadar, taşımak çok önemli. Bu senenin moda renkleri neon renkler.
Şarkı söylemeye tesadüf başladım. Bana şarkı geldi, çok beğendim ve yaptım. Konservatuar okuduğum ve piyano çaldığım için müzikle uzak değilim. Müzik benim canım. Bir şarkı daha hazırlıyoruz. Sözlerini Şehrazat yazdı. Virüs salgını bitmezse klibini evde çekeceğim.