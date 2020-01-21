Ivana Sert -7 derecede havuza girdi oğluyla buz gibi sulara attı kendini
Bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim jürisi Ivana Sert, oğlu Ateş ile Finlandiya'ya tatile gitti. Sert, -7 derecede havuza atlamasıyla herkesi şaşırttı.
Moda sektörünün ardından şarkıcılığa merak salan Ivana Sert, oğlu Ateş'in okulunun tatile girmesiyle beraber Kuzey Işıkları’nı görmek için Finlandiya’ya’ya gitti.
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Finlandiya'da Rovaniemi’de kalan Ivana Sert'in kalma masrafı ise dudak uçuklattı. Sert ve oğlu, geceliği 2500 lira olan Santa Claus Holiday Village’de kaldılar.
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Sosyal medya hesabı Instagram'dan tatil paylaşımları yapan Ivana Sert, -7 derecede havuza girdiği anları da paylaşınca görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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Sert, karların ortasındaki sıcak havuzda resmen keyif çattı.
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