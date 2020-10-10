Ivana Sert 5 bin TL yetmiyor dedi yeni nafaka talebi bakın ne kadar oldu

Ivana Sert, ''Yurdal Sert’in maddi durumu ve gelir imkanı Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen çocuğa ödediği 5 bin liralık nafaka yetersizdir. Nafakada artış yapılarak 5 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını istiyoruz'' dedi.