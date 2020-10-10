Ivana Sert 5 bin TL yetmiyor dedi yeni nafaka talebi bakın ne kadar oldu
Ivana Sert, 7 yıl önce boşandığı işadamı Yurdal Sert'e nafakanın artırılması davası açtı. Sert, 5 bin liranın yetersiz olduğunu söyledi.
İşadamı Yurdal Sert'ten boşanmanın ardından oğlu Ateş’in büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını belirten Ivana Sert, nafakanın artırılması için dava açtı.
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Ivana Sert, ''Yurdal Sert’in maddi durumu ve gelir imkanı Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen çocuğa ödediği 5 bin liralık nafaka yetersizdir. Nafakada artış yapılarak 5 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını istiyoruz'' dedi.
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Ivana Sert'in nafaka artırılması talebiyle açılan davanın duruşması ileri bir tarih ertelendi.
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Ivana Sert: 25 Ekim 1979 yılında Sırbıstan Belgrad da dünyaya gelmiştir. Boy ve kilosuna bakacak olursak, 1,67 metre boyunda 55 kilodur. Şimdilerde moda tasarımcılığı yapan Ivana Sert aynı zamanda eski manken ve stilisttir.
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