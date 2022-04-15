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İtiraf etmekte zorlanıyorlar! Müge Anlı şaştı kaldı: Ölen anneme benziyorsun diyerek...

İtiraf etmekte zorlanıyorlar! Müge Anlı şaştı kaldı: Ölen anneme benziyorsun diyerek...

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına son bölümde katılan Derya Cihan'ın başına gelenler herkesi şaşırttı.

İtiraf etmekte zorlanıyorlar! Müge Anlı şaştı kaldı: Ölen anneme benziyorsun diyerek...

İzmir'de yaşayan 40 yaşındaki Derya Cihan, bir uygulama üzerinden gördüğü ilana iş ilanına başvuruda bulundu. İş görüşmesi olumlu sonuçlanan Cihan, inşaat firmasında işe başladı. 

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İtiraf etmekte zorlanıyorlar! Müge Anlı şaştı kaldı: Ölen anneme benziyorsun diyerek...

Firma sahibi Kenan Taşkın ve oğlu Tayfun Taşkın zengin oldukları izlenimi uyandırmak maksadıyla sürekli malvarlıklarından ve girdikleri ihalelerden söz ederek Derya Cihan'ın gözünü boyadı.

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İtiraf etmekte zorlanıyorlar! Müge Anlı şaştı kaldı: Ölen anneme benziyorsun diyerek...

Tayfun Taşkın, Derya Cihan'a 'ölen anneme çok benziyorsun, sende aile sıcaklığı görüyorum" şeklinde sözler söyleyerek karşı tarafı etkiledi.

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İtiraf etmekte zorlanıyorlar! Müge Anlı şaştı kaldı: Ölen anneme benziyorsun diyerek...

Sonrasında ise çeşitli bahanelerle Derya Cihan'ın elindekini tüm birikimini alıp, bununla da yetinmeyerek kredi çektiren baba ve oğul talihsiz kadının tüm parasını aldı. 

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