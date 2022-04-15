İtiraf etmekte zorlanıyorlar! Müge Anlı şaştı kaldı: Ölen anneme benziyorsun diyerek...
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına son bölümde katılan Derya Cihan'ın başına gelenler herkesi şaşırttı.
İzmir'de yaşayan 40 yaşındaki Derya Cihan, bir uygulama üzerinden gördüğü ilana iş ilanına başvuruda bulundu. İş görüşmesi olumlu sonuçlanan Cihan, inşaat firmasında işe başladı.
Firma sahibi Kenan Taşkın ve oğlu Tayfun Taşkın zengin oldukları izlenimi uyandırmak maksadıyla sürekli malvarlıklarından ve girdikleri ihalelerden söz ederek Derya Cihan'ın gözünü boyadı.
Tayfun Taşkın, Derya Cihan'a 'ölen anneme çok benziyorsun, sende aile sıcaklığı görüyorum" şeklinde sözler söyleyerek karşı tarafı etkiledi.
Sonrasında ise çeşitli bahanelerle Derya Cihan'ın elindekini tüm birikimini alıp, bununla da yetinmeyerek kredi çektiren baba ve oğul talihsiz kadının tüm parasını aldı.