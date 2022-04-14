'İtiraf ediyorum' diyen Demet Akbağ açıkladı! Seyirciden özür diledi: Yılmaz Erdoğan adına...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Aydınlıkevler' tiyatro oyunuyla 15 yıl sonra sahnelere dönen Demet Akbağ, "Yılmaz'ın çok uzun zaman önce yazdığı bir oyundu. Onun bilgisayarında başlayıp, başlayıp ara verdiği oyunlar vardır. Bu da o oyunlardan biriydi." dedi.