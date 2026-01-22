İtiraf dolu ifade! Bilal Hancı uyuşturucuyu kabul etti "grup" iddiaları için bakın ne dedi
Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Hancı'nın savcılıkta verdiği, itiraflarla dolu ifadesine ulaşıldı. Hancı uyuşturucu kullandığını kabul ederken, grup şeklinde ilişki iddialarına da yanıt verdi. Öte yandan Hancı'nın ifadesini gören eski eşi Esin Çepni'den de sitem dolu açıklama geldi. İşte detaylar...
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Hancı, ifadesinde kokain ve MDM maddesi kullandığını kabul etti.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, uyuşturucuya 2024 yılında Amsterdam’da başladığını belirten Hancı, bu sürecin kişisel sorunlarla bağlantılı olduğunu söyledi.
Uyuşturucuya başladığı yer
Hancı, "Çok sarsıntılı ve psikolojik süreci ağır olan bir boşanma aşamasından geçiyordum. Bu dönemde Amsterdam’da kokain ve MDM maddesini temin ederek uyuşturucu kullanmaya başladım" dedi.
"Ayda 1 kere kullandım"
2024 yılının başlarında Türkiye’ye döndüğünü belirten Hancı, kullanım sıklığına dair olarak şu ifadeleri kullandı: "Genellikle her ay 1 kere olacak şekilde, psikolojik süreçler nedeniyle kendimi kötü hissettiğim zamanlarda bu maddeyi kullandım."