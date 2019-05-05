Itır Esen'e canlı yayında gelen ağır eleştiriler olay oldu
Manken Itır Esen, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı.
Model Itır Esen sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Itır Esen bugün instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularına yanıt verdi ve kendisi hakkında merak edilenlere açıklık getirdi. Itır Esen takipçilerinin sorularını cevaplarken ''Haydi benim hakkımda bir tahminde bulunun'' diye yazdı.
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Eğlenceli geçen sohbet bir anda alt üst oldu. Itır Esen'e bir anda ağır yorumlar gelmeye başladı. Manken, ''Aldığın nefes haram olsun'' şeklindeki mesaj üzerine şok geçirdi. O anlar yayına da yansıdı.
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Itır Esen, Instagram'daki canlı yayınlara bir süreliğine ara verme kararı aldı.
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Esen, ''Bence senin birden fazla sahte hesabın var'' sorusuna ise ''Yok dümdüz kendimden stalk atıyorum'' cevabını verdi.
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