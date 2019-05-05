Itır Esen'e canlı yayında gelen ağır eleştiriler olay oldu

Model Itır Esen sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Itır Esen bugün instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularına yanıt verdi ve kendisi hakkında merak edilenlere açıklık getirdi. Itır Esen takipçilerinin sorularını cevaplarken ''Haydi benim hakkımda bir tahminde bulunun'' diye yazdı.