Itır Esen farkındalık için enkaz üzerinde pozlar verdi 'Bu gerçek olamaz' tepkileri yağdı
Bir dönem Acun Ilıcalı ile sevgilisi olduğu iddia edilen Itır Esen, sosyal medyada linç edildi. Itır Esen, farkındalık deyip enkaz üzerinde pozlar çekildi.
İlk olarak Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında adını duyuran ardından Acun Ilıcalı'yla ilişkisi olduğu iddia edilen Itır Esen, sosyal medyayı birbirine kattı.
118
Itır Esen, AKUT Vakfı ile farkındalık yaratmak adına deprem projesi için bir araya geldi.
218
Yıkılan evlerin enkazı üzerinde podyumdaymış gibi poz veren Itır Esen'e tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.
318
Instagram hesabından çekimlerden bir video paylaşan Esen, gelen yorumların ardından paylaşımını sildi.
418