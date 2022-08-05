İtilmiş ve Kakılmış karakterleriyle bir döneme damga vurmuşlardı! Son halleri sevenlerini duygulandırdı
İtilmiş ve Kakılmış karakterleriyle 90'larda televizyon dünyasında komik halleriyle sevgi toplayan Yasemin yalçın ve İlyas İlbey'in son hali görenleri duygulandırdı.
90'lı yıllarda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan İnce İnce Yasemince programında İtilmiş ve Kakılmış rolleriyle ile ekranlara damga vuran usta oyuncu Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey'in son hali sevenlerini duygulandırdı.
1995'te oyuncu Yasemin Yalçın'ın kendi yapımcılığında yayınlanan 'İnce İnce Yasemince' bir döneme damga vurmuştu.
Dizideki tiplemelerle izleyiciyi ekrana kilitleyen İnce İnce Yasemince yıllarca ekrana gelirken, ilerleyen senelerde tekrar bölümleriyle de izleyici karşısına çıktı.
Yasemince'nin İtilmiş ve Kakılmış'ı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.