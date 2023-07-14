İtfaiye ekiplerine gelen çağrılar gülme krizine soktu! Bu kadarı da pes dedirtti: "Evde fare var, benimle konuşuyor"

Koçak, “Maalesef o şekilde. Çoğunluğu çocuklardan oluyor ve gereksiz çağrıları azaltmak için okullarda eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Acil olmayan ve büyükler tarafından da çağrılar mevcut. Bu çağrıları da düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.