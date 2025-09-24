İtalyan sinemasının yıldız ismi Claudia Cardinale hayatını kaybetti!
Avrupa sinemasının ve Hollywood'un hafızalardan silinmeyecek yıldız oyuncusu Claudia Cardinale hayata veda etti. 87 yaşındaki İtalyan efsanesi o oyuncunun ölümünü AFP duyurdu. Yıllarca öz oğlunu kardeşim diye tanıttı...
Sahnedeki başarısının yanı sıra özgür tavırlarıyla da tanınan Cardinale, bir dönem Papa VI. Paul ile yaptığı görüşmeye mini etekle katılarak Vatikan protokolünü hiçe saymış, bu cesur tavrıyla hafızalara kazınmıştı. Yoğun sigara alışkanlığından kaynaklanan boğuk sesi de onu sinema tarihinde eşsiz kılan özelliklerden biri oldu.
GÜZELLİK YARIŞMASINDAN HOLLYWOOD'A
Tunus’ta, Sicilya kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Cardinale’nin sinemaya adımı 1957’de katıldığı bir güzellik yarışmasıyla oldu. Bu yarışma ona Venedik Film Festivali’nin kapılarını açtı. İlk dönemlerinde aksanı nedeniyle filmlerinde kendi sesi yerine dublaj kullanıldı.
Ancak kısa süre sonra büyük bir çıkış yakaladı. Federico Fellini’nin “8 ½” filmiyle uluslararası üne kavuştu, aynı yıl Burt Lancaster ile birlikte oynadığı “The Leopard” filmi kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Hollywood kapılarını aralayan Cardinale, “Pembe Panter” ve Sergio Leone’nin “Bir Zamanlar Batı’da” adlı kült yapımlarda da başrol oynadı.