İtalyan sinemasının yıldız ismi Claudia Cardinale hayatını kaybetti!

Sahnedeki başarısının yanı sıra özgür tavırlarıyla da tanınan Cardinale, bir dönem Papa VI. Paul ile yaptığı görüşmeye mini etekle katılarak Vatikan protokolünü hiçe saymış, bu cesur tavrıyla hafızalara kazınmıştı. Yoğun sigara alışkanlığından kaynaklanan boğuk sesi de onu sinema tarihinde eşsiz kılan özelliklerden biri oldu.