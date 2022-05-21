İtalyan Savcı eski Başbakan Berlusconi'yi böyle suçladı: 'Kurduğu haremin sultanıydı, rüşvetle susturdu'

İtalya’da üç kez başbakanlık yapan, 2006’da bu göreve veda eden 85 yaşındaki Silvio Berlusconi, şimdi yine bir sanık olarak gündemde. Berlusconi’nin “bunga bunga” adlı seks partileri hakkında açılan davada savcılık, eski başbakanın seks köleleri kullandığını iddia etti.