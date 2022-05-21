İtalyan Savcı eski Başbakan Berlusconi'yi böyle suçladı: 'Kurduğu haremin sultanıydı, rüşvetle susturdu'
İTALYA eski Başbakanı Berlusconi, “Bunga bunga” adlı seks partilerine katılan kadınlara susmaları için rüşvet vermekten yargılanıyor. Savcı, Berlusconi hakkında “Kendi hareminin sultanıydı” dedi.
İtalya’da üç kez başbakanlık yapan, 2006’da bu göreve veda eden 85 yaşındaki Silvio Berlusconi, şimdi yine bir sanık olarak gündemde. Berlusconi’nin “bunga bunga” adlı seks partileri hakkında açılan davada savcılık, eski başbakanın seks köleleri kullandığını iddia etti.
Para karşılığı ilişki
Silvio Berlusconi, 2014’te “Kalp hırsızı Ruby” takma adlı 17 yaşındaki Faslı dansöz Kerime el Mahrug’un cinsel istismarından mahkûm olmuştu. Berlusconi, para karşılığı reşit olmayan biriyle ilişkiye girmekten 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ancak ertesi yıl avukatları eski başbakanın Mahrug’un gerçek yaşını bildiğine dair kanıt olmadığını savununca karar temyizde bozulmuştu.
Seks partileri duyulmasın diye rüşvet
Halen süren davanın ise Berlusconi’nin seks partilerine katılanlara sessiz kalmaları için rüşvet verdiği iddia edilen 2013 davasından kaynaklandığı bildiriliyor.