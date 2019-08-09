İtalyan piyanist Francesco Libetta notalarla tarihi taş ocağını inletti

2 bin 500 yıllık tarihi taş ocağında gerçekleşen gecede İtalyan virtüöz Bodrumlulara unutamayacakları bir performans sergiledi. Aldo Ciccolini tarafından “zamanının en yetenekli müzisyeni” olarak tanımlanan piyanist, orkestra şefi, besteci ve eğitmen Francesco Libetta, izleyicisinin karşısına Rossini, Schubert ve Liszt gibi tanınmış bestecilerin eserlerinden derlediği bir seçkiyle çıktı.