İtalyan model Bianca Dobroiu ülke tarihine geçti 55 gündür korona pozitif
İTALYA'da geçen şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan model Bianca Dobroiu'nun 55 gün sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı. 23 yaşınaki İtalyan model ülkedeki en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçti.
İtalya’nın Bologna şehrinde yaşayan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat’ta 40 derece ateşle Sant'Orsola Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu’ya corona virüsü teşhisi koyuldu.
114
6 gün boyunca hastanede tedavi gören Dobroiu, semptomlar ortadan kaybolup durumu stabil hale gelince evinde karantinaya gönderildi.
214
O tarihten bu yana 6 kez corona testi uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor.
314
Hastanenin enfeksiyon uzmanı Dr. Luciano Attard, 55 gündür corona virüsüyle mücadele eden Dobroiu’nun durumunu değerlendirdi:
414