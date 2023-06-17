İtalyan gazeteci duyurdu: İmparator Fatih Terim geri dönüyor! Yeni adresi herkesi şoke edecek...
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Türk futbolunun efsane teknik direktörü İmparator lakaplı Fatih Terim'in yeni adresi için flaş bir iddia gündeme geldi. Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran deneyimli teknik direktörün, kendisine yapılan teklife sıcak baktığı belirtilirken İtalyan gazeteci Terim'in yeni adresini duyurdu. İşte gündeme bomba gibi düşen Fatih Terim haberinde detaylar...
üper Lig'de yalnızca Galatasaray'ı çalıştıran ve sarı-kırmızılı kulüple büyük başarılara imza atan Fatih Terim için olay bir iddia gündeme geldi.
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oldukça kötü bir süreç geçiren Fatih Terim, sarı-kırmızılıları son kez çalıştırdığını duyurarak veda etmişti.
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Ayrıldıktan sonra henüz başka bir takımla anlaşmayan Terim, uzun süredir dinlenme aşamasındaydı.
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İsmi A Milli Takım'la da anılan Fatih Terim için İtalyan gazeteci Di Marzio'dan flaş bir iddia gündeme geldi.
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