İtalyan devi Milan'dan Fenerbahçe'nin iki yıldızına kanca!
İtalyan devi Milan, Fenerbahçe'nin genç yıldızları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertli ekiple temasa geçti.
Avrupa'da birçok takımın radarında olan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler, Milan'ın da ilgisini çekti. İtalyan ekibi, iki oyuncu için Fenerbahçe'yle ilk bağlantıyı kurdu. Napoli de ikili için devreye girdi.
Fenerbahçe'nin oyuncuları bu sezon gösterdikleri performansla Avrupa takımlarının takibine girmeye devam ediyor. Bu isimlerin başında ise genç yetenekler Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu geliyor.
İtalya'nın köklü takımlarından biri olan Milan, bu iki oyuncuyu da kadrosuna katmayı çok istiyor. Bu konuda ilk girişimler yapıldı.
Napoli'de peşlerinde!
Yine Serie A ekiplerinden Napoli de bu isimlerle ilgileniyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin bu dönemde kadrodaki oyuncularını satmayı düşünmediği belirtiliyor.