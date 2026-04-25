İtalyan basını yazdı! Arda Güler'in Dünya Kupası'ndaki durumu belli oldu!

İTALYAN GAZETECİDEN AÇIKLAMA

İtalyan transfer uzmanı ve gazeteci Fabrizio Romano, 21 yaşındaki milli yıldızın sağlık durumundaki son gelişmeleri aktardı. Romano'nun aktardığına göre Arda'nın tedavi sürecinde herhangi bir aksama yok, her şey planlandığı gibi ilerliyor. Genç yetenek, programda herhangi bir aksilik çıkmaması halinde 11 Haziran'da start alacak olan Dünya Kupası'nda A Milli Takım kadrosunda yer alabilecek.