İtalyan basını transferi duyurdu: Çağlar Söyüncü için flaş iddia!
Sezon sonunda Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan milli stoper Çağlar Söyüncü, için sürpriz bir iddia gündeme geldi. 26 yaşındaki futbolcunun yeni takımının Roma olacağı söylendi. İşte detaylar...
Kariyerine Premier Lig'de devam eden milli oyuncu Çağlar Söyüncü, İngiltere'ye veda etmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu hakkında çıkan iddialara bir yenisi daha eklendi.
Ağustos 2018'de 21.10 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Freiburg'dan Leicester City'e transfer olan Çağlar Söyüncü gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Bir dönem Premier Lig'in en iyi savunmacılar arasında gösterilen Çağlar, İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmayınca mobbinge maruz kaldı.
Sözleşmesini uzatmadığı için kadroda yer verilmeyen Çağlar'ın yeni durağı için son iddia ise İtalya'dan geldi.