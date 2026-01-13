İtalyan basını duyurdu Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Sürpriz transfer harekatı
Fenerbahçe'nin ocak ayında golcü takviyesi yapması bekleniyor. Kanarya'da Sörloth ve Lookman isimlerinden sonra yeni bir oyuncu gündeme geldi. İtalyan basını sarı lacivertlilerin Roma'nın yıldızına göz diktiğini yazdı. İşte detaylar...
Turkcell Süper Kupa'da zafere ulaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Golcü transferinde vites yükselten Fenerbahçe'de bu kez sürpriz bir isim gündeme geldi.
Lookman ve Sörloth'ta sonuç çıkmadı
Sarı-lacivertli ekip, uzun süredir Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için girişimlerde bulunmuştu ancak oyuncunun düzenli forma giymeye başlaması ve İspanyolların bonservis indirimine gitmemesi transferi çıkmaza sürükledi. Kanarya cephesi, hücum hattına eklemek istediği Ademola Lookman transferinde de Atalanta'nın yüksek bonservis talebi nedeniyle bir türlü el sıkışamadı.
"Fenerbahçe Dovbyk'e gözünü dikti"
Fenerbahçe iddiaya göre rotasını Roma'nın Ukraynalı yıldızı Artem Dovbyk'e çevirdi. İtalyan basını da haberi; "Fenerbahçe Dovbyk'e gözünü dikti" başlığıyla verdi. Fotomaç'ın La Gazzetta dello Sport'tan derlediği haberde şu ifadeler yer aldı: "Guendouzi transferi ve Lookman'a olan ilginin ardından Artem Dovbyk de Türkiye Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. Türk kulübü, asıl hedefi Alexander Sörloth'un transferi reddetmesi nedeniyle Artem Dovbyk'e odaklandı."
Sarı- lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Futbol Şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları hafta içerisinde İtalya'ya giderek hem oyuncuyla hem de kulübü Roma ile masaya oturacak.