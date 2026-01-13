İtalyan basını duyurdu Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Sürpriz transfer harekatı

"Fenerbahçe Dovbyk'e gözünü dikti"

Fenerbahçe iddiaya göre rotasını Roma'nın Ukraynalı yıldızı Artem Dovbyk'e çevirdi. İtalyan basını da haberi; "Fenerbahçe Dovbyk'e gözünü dikti" başlığıyla verdi. Fotomaç'ın La Gazzetta dello Sport'tan derlediği haberde şu ifadeler yer aldı: "Guendouzi transferi ve Lookman'a olan ilginin ardından Artem Dovbyk de Türkiye Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. Türk kulübü, asıl hedefi Alexander Sörloth'un transferi reddetmesi nedeniyle Artem Dovbyk'e odaklandı."