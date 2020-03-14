İtalya'dan dönen Şeyma Subaşı ve Guido Senia için Sağlık Bakanlığı harekete geçti

Şeyma Subaşı'nı Koronavirüs bile durduramadı. Sürekli olarak seyahat eden Subaşı, son olarak İtalyan sevgilisi Guido Senia ile tatile çıkmıştı ki İtalya'dan Türkiye'ye dönüş yaptı. Fakat Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp yayılmaya başlayan Koronavirüs'ün Çin'den sonra en çok yayılan ve ölümlere neden olduğu ülke İtalya.