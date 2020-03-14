İtalya'dan dönen Şeyma Subaşı ve Guido Senia için Sağlık Bakanlığı harekete geçti
Şeyma Subaşı ve Guido Senia Coronavirüs'ün hızla yayıldığı İtalya'dan Türkiye'ye döndü. İkili, karantina kuralını pas geçtiler. İçişleri Bakanlığı, Şeyma Subaşı ve Guido Senia için harekete geçti.
Şeyma Subaşı'nı Koronavirüs bile durduramadı. Sürekli olarak seyahat eden Subaşı, son olarak İtalyan sevgilisi Guido Senia ile tatile çıkmıştı ki İtalya'dan Türkiye'ye dönüş yaptı. Fakat Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp yayılmaya başlayan Koronavirüs'ün Çin'den sonra en çok yayılan ve ölümlere neden olduğu ülke İtalya.
Hatta Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia, İtalya'dan Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye direkt uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden ülkeye giriş yaptıklarını söylediler. Subaşı ve Guido, yurt dışı seyahatlerinin ardından 14 gün karantina kuralını ise hiçe sayarak dışarı eğlenmeye çıktılar.
Sosyal medyada bazı kullanıcıları ise durumu fark eder etmez "Yurt dışı dönüşleri için "14 gün kuralı"na dikkat etti mi acaba?" diye sormaya başladılar. İkilinin, karantina kuralına uymadığı ortaya çıkınca ise Şeyma Subaşı, tepkilerin odağı haline geldi.
Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) sırasında birinci sıraya yerleşen Şeyma Subaşı ve sevgilisi herkesi tehlikeye attığı için birçok eleştiri aldılar.