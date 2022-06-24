BIST 2.553
DOLAR 17,37
EURO 18,29
ALTIN 1.019,01

İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk’ün cenazeleri Türkiye’ye getirildi

İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk’ün cenazeleri Türkiye’ye getirildi

İTALYA’da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalıyanı 4 Türk’ün cenazeleri, Milan’dan havalanan uçakla İstanbul’a getirildi.

İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk’ün cenazeleri Türkiye’ye getirildi

İtalya’nın Lucca şehrinden 9 Haziran Perşembe günü havalandıktan bir süre sonra radar teması kesilen ve daha sonra Apenin Dağları’nda enkazına ulaşılan helikopterde, 4’ü Türk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmişti. Eczacıbaşı çalışanı olan 4 Türk’ün cenazesi İtalya’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Milano’dan havalanan uçakla İstanbul’a getirildi.

112
İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk’ün cenazeleri Türkiye’ye getirildi

Saat 23.40’ta havalimanına inişin akabinde uçaktan indirilen cenazeler, daha sonra kargo terminaline götürüldü. Burada cenaze araçlarına nakledilen cenazeler daha sonra havalimanından çıkarılacak.

212
İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk’ün cenazeleri Türkiye’ye getirildi

Veda töreninin ardından defnedilecekler
Cenazeler, 24 Haziran Cuma günü Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin Yalova fabrikasında yapılacak veda töreni sonrası, öğle namazını takiben toprağa verilecek.

312
İtalya'daki helikopter kazasında ölen Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk’ün cenazeleri Türkiye’ye getirildi

Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil’in cenazesi Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda,

412