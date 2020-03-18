İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz'a Mustafa Sandal'dan olay sözler!
Çin'den kısa bir süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını şiddetini arttırırken, İtalya'da yaşayan tiyatro oyuncusu Serra Yılmaz, mahsur kaldı. Karantinada kalan oyuncuya ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan sert sözler geldi.
Coronavirüs salgınının çok kötü vurduğu İtalya'da yaşayan Türk asıllı tiyatro ve sinema oyuncusu Serra Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunup, "İtalya'da durumlar çok kötü, mahsur kaldık, battık" sözleriyle durumun ne kadar kötü olduğunu anlatmıştı.
Önceki günlerde oyuncu Serra Yılmaz'ın Türkiye'ye dönmek istediği iddiaları çıkarken, şarkıcıya en sert yanıt ünlü popçu Mustafa Sandal'dan geldi. Geçtiğimiz yıllarda 'Türk'üm ama bu benim suçum değil' diyen ünlü oyuncu Serra Yılmaz, eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.
"Kendinden büyük virüsleri anında tanıyor": Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından Serra Yılmaz'a verdiği cevapta, Sandal, 'Serracım sen rahat ol, hiç keyfin kaçmasın. Bu virüs mutasyona uğramış akıllı bir virüs, kendinden büyük virüsleri anında tanıyor ve uzak duruyormuş' ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcının mesajına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.