İtalya'da kuraklık alarmı! Süs havuzları kapatıldı, başpsikopos yağmur duasına çıktı

Yağış oranları 1800'lü yıllardan bu yana en düşük yağış rekorunun kırıldığı 2017 yılının bile altında kaldı. Sıcaklık ise mayıs ayında 1991-2020 ortalamasının 1.83 derece üzerinde seyretti. Haziran ayı içinde de birçok kentte aşırı sıcaklıklar yüzünden en yüksek uyarı seviyesi olan "kırmızı" alarm verildi.