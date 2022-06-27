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İtalya'da kuraklık alarmı! Süs havuzları kapatıldı, başpsikopos yağmur duasına çıktı

İtalya'da kuraklık alarmı! Süs havuzları kapatıldı, başpsikopos yağmur duasına çıktı

İtalya mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıklar ve düşük yağış nedeniyle yaşanan kuraklık için alarma geçti. Po nehrinde su seviyesi önemli ölçüde düşerken ülkenin ikinci en büyük şehri Milano'da su kullanımı konusunda acil durum ilan edildi.

İtalya'da kuraklık alarmı! Süs havuzları kapatıldı, başpsikopos yağmur duasına çıktı

İtalya son yılların en ciddi kuraklığıyla karşı karşıya kaldı. Mevsim normalleri üzerinde yaşanan sıcaklıklar ve düşük yağış oranları nedeni ile yaşanan kuraklık ülke genelinde alarma neden oldu.

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İtalya'da kuraklık alarmı! Süs havuzları kapatıldı, başpsikopos yağmur duasına çıktı

Yağış oranları 1800'lü yıllardan bu yana en düşük yağış rekorunun kırıldığı 2017 yılının bile altında kaldı. Sıcaklık ise mayıs ayında 1991-2020 ortalamasının 1.83 derece üzerinde seyretti. Haziran ayı içinde de birçok kentte aşırı sıcaklıklar yüzünden en yüksek uyarı seviyesi olan "kırmızı" alarm verildi.

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İtalya'da kuraklık alarmı! Süs havuzları kapatıldı, başpsikopos yağmur duasına çıktı

Ülkenin en uzun nehri olan Po'da ise su seviyesi son 70 yılın en düşük seviyesine geriledi. Tarım üretimi açısından da önemli olan Po havzası bölgesindeki onlarca belediyede su kullanımına kısıtlamalar getirildi.

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İtalya'da kuraklık alarmı! Süs havuzları kapatıldı, başpsikopos yağmur duasına çıktı

Milano Belediye başkanı kentteki süs havuzlarının suyunun kesilmesi, çimenler ve yeşil alanları sulayan fıskiyelerin kapatılması gibi önlemlere başvuruldu.

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