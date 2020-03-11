İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi

Önlemler de artıyor

Daha önce Milano, Torino, Bologna ve Venedik uçuşlarını durduran İskandinavya Hava Yolları (SAS), Roma uçuşlarını da 3 Nisan'a kadar askıya aldı.

Norveç devlet televizyonu NRK, Norveç'in halen devam eden ve ABD, İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, Danimarka, İsveç ve Norveç'ten 14 bin askerin katıldığı "Troms" NATO tatbikatına ev sahipliği yapmak istemediğini duyurdu.

Tatbikata katılan bir askerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine, 850 kişinin karantinaya alındığı da kaydedildi.

Norveç'te bugüne kadar 429 vaka tespit edildi.

Macaristan'da hükümet, yeni tip koronavirüse karşı tedbir amacıyla ülke genelinde "acil durum" ilan etti. Acil durum kapsamında İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan ülkeye girişler yasaklandı, yarından itibaren ülke genelinde üniversitelerde eğitim durduruldu.

Slovenya ve Avusturya sınırlarındaki kontrolleri de artıran Macaristan'da, kapalı alanlarda 100, açık alanlarda ise 500'den fazla insanın bir araya geldiği etkinlikler yasaklandı.

Bugüne kadar 13 vaka tespit edilen Macaristan'da, bakanların da yurt dışına çıkışları için izin almaları gerekecek.