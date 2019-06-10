İtalya’da gaz patlaması Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı

İşçilerin yol çalışması yaptıkları bölgede bulunan gaz borusunu kırmaları sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada, Rocca di Papa belediye binası zarar görürken; Belediye Başkanı Emanuele Crestini ve 3’ü çocuk olmak üzere 8 kişinin de yaralandığı duyuruldu.