İtalya’da gaz patlaması Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İtalya’da gaz patlaması Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı

İtalya’da yol çalışması yapan işçilerin gaz borusunu kırmaları sonucu patlama meydana geldi. Üç katlı belediye binasının hasar gördüğü patlamada, Rocca di Papa bölgesinin belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı.

İtalya’da gaz patlaması Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı - Sayfa 1

Patlama, İtalya’nın başkenti Roma’nın güneyinde yer alan Rocca di Papa bölgesinde meydana geldi.

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İtalya’da gaz patlaması Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı - Sayfa 2

İşçilerin yol çalışması yaptıkları bölgede bulunan gaz borusunu kırmaları sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada, Rocca di Papa belediye binası zarar görürken; Belediye Başkanı Emanuele Crestini ve 3’ü çocuk olmak üzere 8 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

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İtalya’da gaz patlaması Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı - Sayfa 3

Patlamanın gerçekleştiği binanın çevresinin tedbir amaçlı tahliye edildiği; yaralanan çocukların patlama yerine yakın bölgede bulunan bir okulda oldukları ve etrafa saçılan cam parçaları sebebiyle yaralandıkları duyuruldu.

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İtalya’da gaz patlaması Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı - Sayfa 4
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