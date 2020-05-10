İtalya bunu konuşuyor! Kenya'da kaçırılan İtalyan gönüllüyü Türkiye kurtardı

Silvia Romano, Afrika'daki çocuklara yardım amaçlı "Africa Milele" isimli bir dernek için Kenya'nın Chakama köyünde çalışırken 20 Kasım 2018'de kaçırılmıştı. Romano'nun Somali'de, El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü tarafından esir tutulduğu iddia ediliyordu.