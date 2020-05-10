İtalya bunu konuşuyor! Kenya'da kaçırılan İtalyan gönüllüyü Türkiye kurtardı
KENYA'da 2018'de Eş Şebab terör örgütü tarafından kaçırılan 25 yaşındaki İtalyan gönüllü Silvia Romano'nun kurtarıldığı açıklandı. İtalyan basınına göre Romano'nun kurtarılmasında Türkiye ve Somali hükümetleri de rol oynadı.
Silvia Romano, Afrika'daki çocuklara yardım amaçlı "Africa Milele" isimli bir dernek için Kenya'nın Chakama köyünde çalışırken 20 Kasım 2018'de kaçırılmıştı. Romano'nun Somali'de, El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü tarafından esir tutulduğu iddia ediliyordu.
İtalya Başbakanı Conte: Romano kurtarıldı
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte dün akşam yaptığı açıklamada "Silvia Romano kurtarıldı! Dış istihbarat servislerinin çalışanlarına teşekkür ediyorum. Silvia, seni İtalya'ya bekliyoruz!" dedi.
Türk İstihbaratı yardım etti
Ansa Haber Ajansı, Romano'nun kurtarılması operasyonunda İtalyan dış istihbarat servisi Aise'nin, Türk ve Somalili istihbarat servisleriyle işbirliği içinde çalıştığını belirtti.
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan açıklama
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da sosyal medyada yayımladığı mesajda "Size iyi bir haber vermek istiyorum. Silvia Romano özgür" ifadelerini kullandı.