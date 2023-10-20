İtalya Başbakanı Meloni, skandal sözleri sonrası sevgilisini bıraktı! 'Tecavüz edilmesini istemiyorsanız...'

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sadece siyasi hayatıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da ilgi odağı. Bunun en büyük nedeni ise Meloni’nin sevgilisinin gazeteci Andrea Giambruno olması. Çiftin yaklaşık 10 yıllık bir ilişkisi ve bir de kız çocukları var.