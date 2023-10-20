İtalya Başbakanı Meloni, skandal sözleri sonrası sevgilisini bıraktı! 'Tecavüz edilmesini istemiyorsanız...'
İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, son haftalarda yayında ve yayın dışında yaptığı cinsiyetçi yorumlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan sevgilisi Andrea Giambruno'dan ayrıldığını açıkladı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sadece siyasi hayatıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da ilgi odağı. Bunun en büyük nedeni ise Meloni’nin sevgilisinin gazeteci Andrea Giambruno olması. Çiftin yaklaşık 10 yıllık bir ilişkisi ve bir de kız çocukları var.
Giambruno, eski başbakan Silvio Berlusconi tarafından kurulan ve İtalya’nın en büyük özel yayın şirketi Mediaset’te bir haber programının sunucusu. Ve özellikle ağustos ayından beri sert eleştirilerin nedeni olan açıklamalarıyla gündemde.
Giambruno, “Dans etmeye giderseniz sarhoş olmaya hakkınız var. Ancak sarhoş olmayı ve bilincinizi kaybetmeyi önlerseniz, belki de başınızın belaya girmesini de önlemiş olursunuz” ve “Tecavüz edilmesini istemiyorsanız her şeyden önce bilincinizi kaybetmeyin, aklınızı başınızda tutun” gibi cümleler kurarak sert eleştirilerin hedefi olmuştu.
Meloni, o bölümden sonra partnerinin yaptığı yorumlardan dolayı yargılanmaması gerektiğini ve gelecekte partnerinin davranışlarıyla ilgili sorulara yanıt vermeyeceğini söylemişti. Ancak sonunda İtalya Başbakanı özel hayatıyla ilgili bugün yeni bir açıklama yaptı.