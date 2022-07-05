İtalya Başbakanı Draghi'ye resmi törenli karşılama
TÜRKİYE'ye ziyarete gelen İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'nin ana giriş kapısında resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında Türkiye'ye ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşıladı.
Erdoğan ve Başbakan Draghi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Draghi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Draghi, merdivenlerde Türkiye ve İtalya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.