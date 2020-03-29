İtalya Avrupa Birliği bayrağını yakıyor İngiltere'den tüyler ürperten itiraf
Koronavirüs (Covid-19) tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Hollanda'da 14 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.... 3 ülkede ilk Covid-19 ölümleri gerçekleşirken, bir ülkenin eski Savunma Bakanı o ülkede virüs nedeniyle ölen ilk kişi oldu.. İtalya'da son bir yılda zatürreden ölenlerin tamamının mezarlarının açılabileceği idda edildi...
Dünya yeni tip koronavirüs (Covid-19) belasıyla her gün her saat bir kez daha sarsılmaya devam ediyor. Salgına en fazla kurbanı veren İtalya'da vatandaşlar Avrupa Birliği'ne kendilerini yalnız bıraktığı için tepki gösterip bayrak yakmaya başladı. ABD'de 3 eyalete seyahat sınırlaması geldi.... Eski Savunma Bakanı koronavirüsten öldü... Hollanda'da koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 14'e yükseldi... ABD'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test kiti üretildi... İtalya'dan ise tüyler ürperten mezar iddiası geldi... İran'da 35 günlük bebek koronavirüse yakalandı... İşte dünyadaki son koronavirüs gelişmeleri...
İtalya'da Avrupa Birliği bayrakları yakılıyor
Koronavirüs salgınıyla mücadelelerinde yalnız bırakıldığını söyleyen İtalyanların, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolarda sık sık Avrupa Birliği bayrağı yaktıkları görüldü. Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 10 bin 23 kişinin öldüğü İtalya, salgının en çok etkilendiği ülke konumunda. Ülkede son 24 saatte 889 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirirken, bu, bir günde dünyada kaydedilen en yüksek 2'nci ölü sayısı oldu
İngiliz itirafı: Herkesi kurtaramayacağız
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bin 21 kişi yaşamını yitirirken; 17 bin 315 kişinin virüs testi pozitif çıktı. Ülkede vaka sayılarının artışı ile Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) önümüzdeki 7 günde hiç olmadığı kadar yoğun olacağı ve bunun sağlık sistemi için adeta bir ‘test’ olacağı ifade edildi. İngiliz Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Nicki Credland, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama yeteri kadar yoğun bakım hemşiremiz yok. Kabul etmeliyiz ki herkesi kurtarmayacağız" ifadelerini kullandı.
Rusya'da 182 binden fazla kişi koronavirüs şüphelisi
Rusya’da virüs tespit edilenlerin sayısı 1534; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 olarak duyuruldu. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) hazırladığı raporda, koronavirüse bağlı olarak Rusya’da bugüne kadar 273 bin kişiye test yapıldığı ve 182 bin 702 kişinin gözetim altında olduğu belirtildi. Ülkede bugüne kadar koronavirüs hakkında 263 bin 833 laboratuvar çalışması yapıldığı belirtilen raporda; izole yaşam imkânı olmayan ve klinik olarak sağlıklı bireyler için 22 bin 463 yerde 315; 1243 kişinin konakladığı 12 bin 178 yer için de 157 gözlemcinin görev yaptığı belirtildi.
Raporda, 31Aralık’tan itibaren içlerinde Çin’den gelen 403 bin 492 kişinin de bulunduğu toplam 4 milyon 959 bin 505 kişinin incelendiği belirtildi. Bu süreçte 508 kişide koronavirüs tespit edildiği belirtilirken, içlerinden 149 kişinin Çin’den geldiği ifade edildi. İtalya’dan gelen 33 bin 677 kişinin 56’sında, Güney Kore’den gelen 18 bin 342 kişinin 13’ünde ve İran’dan gelen 4 kişide virüs tespit edildi.