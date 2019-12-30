İşyerinde yorgunlukla mücadele etmenin 7 yolu
İşyerinde hep yorgunum, işime hiç odaklanamıyorum diyenler için ofiste enerji yükselten birkaç öneriyi derledik.
İş hayatında teknoloji odaklı çalışmamız uzun mesai saatleriyle birleştiğinde, genel sağlık durumumuz açısından olumsuz sonuçlar yaratabiliyor. Hepimiz yaşam kalitemizi iyileştirmenin yollarını aramalıyız. Çünkü kişisel zamanımız genellikle e-postalara cevap vererek ya da ekranın karşısında oturarak geçiyor. Uzun süre oturmamamız gerektiğini bilsek de buna mecbur kalıyoruz.
Doğru oturma şeklinizi bulun: Belinizin tam desteklendiğinden emin olmak için sandalyenizi ayarlayın. Sandalyenin doğru ayarlanması belinize uygulanan baskının azalmasına yardımcı olur. Dizleriniz kalçanızdan hafif daha aşağıda durmalı ve ayaklarınız zemine düz basmalıdır. Eğer ayaklarınız yere tam değmiyorsa, bir ayak taburesi kullanarak ayaklarınızın uygun seviyede durmasını sağlayabilirsiniz.
Klavyeyi kullanırken bileklerinizin ve kolunuzun dirseğe kadar olan kısmının zemine düz bir açı oluşturacak şekilde durması için sandalye yüksekliğini de ayarlamalısınız. Dirsekleriniz vücudunuza bitişik durmalı ve kolunuz dirsek ekleminde L-şeklini oluşturmalıdır. Bilgisayar ekran açısının düz bakabileceğiniz şekilde ayarlandığından ve boynunuzu eğmeye gerek kalmadığından emin olun.
Ayağa kalkın: Telefonunuzu saat başı çalacak şekilde kurun ve her saat en az beş dakikayı sandalyede oturmadan geçirin. Mutlaka ofisten çıkmanız gerekmez. Sadece ayakta durmak bile kaslarınızdaki gerginliğin azalmasına ve kan dolaşımının artmasına yardımcı olur.
Müzik dinleyin: Mola sırasında sevdiğiniz bir müziği dinlemek ruh halinize iyi gelecektir. Kendinizi mutlu ve rahat hissetmenizi sağlayan şarkılardan bir liste yapın ve gün içerisinde birkaç tanesini dinlemeye gayret edin. Gerginliği azaltmanın bir başka yolu da masada basit esneme hareketleri yapmaktır. Gün içerisinde gerilen kaslarınızı rahatlatmanızı sağlar.