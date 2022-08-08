İsviçreli Mikail Denizli'de mehterli sünnet düğünü yaptı Türk hayranlığı dikkat çekti

Türk bayrağını mutlulukla dalgalandırdı

Michael Mikail - Şekibe Bruderer çiftinin oğulları Ege, Deniz ve Kaya'nın yöresel sünnet düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Fayton ve mehter takımı eşliğinde Türk eşinin köyünü gezdikten sonra sünnet merasiminin yapıldığı alana gelen İsviçreli babanın, eline aldığı Türk bayrağıyla yaptığı gösteri izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.