İsviçreli Mikail Denizli'de mehterli sünnet düğünü yaptı Türk hayranlığı dikkat çekti
Denizlili eşiyle İsviçre'de tanıştıktan sonra Müslüman olan Michael Bruderer, 3 çocuğuna mehteranlı sünnet düğünü yaptı. Mikail ismini alan adamın Türk kültürüne olan hayranlığı dikkat çekti.
Denizlili Şekibe Eseballı ile İsviçreli Michael Bruderer'in 12 yıl önce İsviçre’de tanışması aşka dönüştü. Türk kızı ile evlilik kararı alan İsviçreli Michael, eşinden öğrendiği İslamiyet ile Türk adet ve göreneklerine hayran kaldı.
Mikail oldu: Müslüman olup Mikail ismini alan İsviçreli baba, evliliklerinden dünyaya gelen 3 oğluna eşinin baba ocağı olan Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Garipköy Mahallesi’nde Türk geleneklerine göre yöresel bir sünnet düğünü yaptı.
Türk bayrağını mutlulukla dalgalandırdı
Michael Mikail - Şekibe Bruderer çiftinin oğulları Ege, Deniz ve Kaya'nın yöresel sünnet düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Fayton ve mehter takımı eşliğinde Türk eşinin köyünü gezdikten sonra sünnet merasiminin yapıldığı alana gelen İsviçreli babanın, eline aldığı Türk bayrağıyla yaptığı gösteri izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.
"Ne mutlu Türküm diyene" dedi
"Ölürüm Türkiyem" müziği eşliğinde elindeki Türk bayrağını dalgalandıran İsviçreli baba, “Ne mutlu Türküm diyene” diyerek Türklüğe verdiği önemi gözler önüne serdi. Zeybek oynayan İsviçreli babanın Türk bayrağı sevgisi karşısında kendisine hakim olamayan bazı davetliler, oturdukları yerden kalkarak bayrağı öptü.