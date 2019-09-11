İsviçreli bilim adamları açıkladı 20 dakikalık öğlen uykusuna yatarsanız
İsviçre'de yapılan bir araştırma, kısa süreli öğle uykusunun kalp hastalıkları riskini düşürdüğünü gösterirken, gün içinde daha zinde kalarak daha iyi performans sergileyebilmek için 20 dakikalık öğle uykusu yetiyor.
Öğle uykusunun faydası İsviçreli bilim adamlarının son araştırmasıyla da kanıtlandı. Time dergisinde yer alan bir makaleye göre, İsviçreli uzmanlar, 35-75 yaş aralığındaki 3 bin 500 kişinin uyku alışkanlıkları, genel sağlık durumları ve yaşam tarzlarını yaklaşık 8 yıl boyunca inceledi.
Aşırıya kaçmamak şartıyla kestirin: Araştırmada, yetersiz uykunun, sağlık problemleri açısından risk oluşturduğu, gündüzleri kestirmenin aşırıya kaçmamak şartıyla kalbe iyi gelebileceği görüldü.
Yarıdan fazla katılımcının öğle uykusu alışkanlığı olmadığı, 667'sinin gündüzleri bir veya iki kez, 411'inin üç veya beş kez, 370'inin de altı yedi kez öğle uykusuna yattığı belirtildi.
Kalp hastalıklarına karşı riski azaltıyor: Araştırmacılar haftada bir ya da iki gün kısa süreli öğle uykusuna yatan kişilerin, gece çok uykusuz kalsalar da kalp hastalıklarına yakalanma riskinin düşük olduğunu tespit etti.