İsveç’te büyük patlama! Bölge trafiğe kapatıldı

İsveç’te büyük patlama! Bölge trafiğe kapatıldı

İSVEÇ’te meydana gelen patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtilirken; ölü ya da yaralı olup olmadığı ise bilinmiyor.

İsveç’te büyük patlama! Bölge trafiğe kapatıldı - Sayfa 1

Patlama, İsveç’in Linköping şehrinde yerel saat ile 9:00 civarında meydana geldi. 

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İsveç’te büyük patlama! Bölge trafiğe kapatıldı - Sayfa 2

Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini; iki binanın pencerelerinin kırıldığını, binada hasar meydana geldiğini duyurdu. 

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İsveç’te büyük patlama! Bölge trafiğe kapatıldı - Sayfa 3

Patlamada hayatını kaybeden ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken; patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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İsveç’te büyük patlama! Bölge trafiğe kapatıldı - Sayfa 4

Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı; olay yerine 14 ambulansın sevk edildiği duyuruldu.

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