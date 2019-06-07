İsveç’te büyük patlama! Bölge trafiğe kapatıldı
İSVEÇ’te meydana gelen patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtilirken; ölü ya da yaralı olup olmadığı ise bilinmiyor.
Patlama, İsveç’in Linköping şehrinde yerel saat ile 9:00 civarında meydana geldi.
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Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini; iki binanın pencerelerinin kırıldığını, binada hasar meydana geldiğini duyurdu.
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Patlamada hayatını kaybeden ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken; patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.
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Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı; olay yerine 14 ambulansın sevk edildiği duyuruldu.
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